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Gaspçılar arkadaşlarını geride bırakıp kaçtı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019
Gaspçılar arkadaşlarını geride bırakıp kaçtı
ESENYURT'TA 24 Haziran günü bankamatikten para çeken Libya uyruklu turist Sadek Muhammed El G. (25) kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından gasp edildi. Turistin üzerinde bulunan 600 dolar ile 2 bin lira parayı alan ikili geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Kaçan iki kişi bu sırada gözcülük yapan diğer arkadaşlarını unuttu. Ticari taksiye binen üçüncü gaspçı taksi parsını ödeyemeyince arkadaşlarını arayıp çaldıkları paradan ödeme yapmak için yanına çağırdı. Gelen gaspçılar ticari taksinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenince yakayı ele verdi. Şüpheliler Fehmi G. (27), Ahmet G. (28), ve Sedat A. (23) gözaltına alındı.
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Gaspçılar arkadaşlarını geride bırakıp kaçtı
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