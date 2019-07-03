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''nin ünü sınırları aştı! Siparişlere yetişemiyor...

’da çay ocağı işleten Murat Ömür’ün, Arnavut kökenli arkadaşının verdiği tarifle yapmaya başladığı ‘’nin ünü sınırları aştı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 13:33
'İsli kahve'nin ünü sınırları aştı! Siparişlere yetişemiyor...

680 yıllık Fidan Han'ında ikinci kuşak olarak çay ocağı işleten Murat Ömür, 10 yıl önce Arnavut kökenli bir arkadaşının verdiği tarifle Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişirmeye başladı. Kahveyi müşterinin içeceği fincanın içinde pişiren ustanın yaptığı kahveler o kadar beğenildi ki ünü ülke sınırlarını aştı. Yurt dışından özel getirdiği ateşe dayanıklı fincanlarda pişen kahveden içmek için vatandaşlar tarihi Fidan Han'a geliyor. Kahve aktarma yapılmadan fincanın içinde piştiği için lezzeti bozulmuyor. Ateşin üstünde fincanda pişen Türk kahvesi lezzetini özel fincanından ve pişme tekniğinden alıyor.

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'İsli kahve'nin ünü sınırları aştı! Siparişlere yetişemiyor...
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