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İşten çıkmak için yaptığı plan öldürdü!

’da bir kişi, denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen şahıs, arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi ancak yaptığı plan ölümüne neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 14:34
İşten çıkmak için yaptığı plan öldürdü!

Alınan bilgilere göre, olay Erzurum'a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir iş yerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.

YAPTIĞI PLAN SONU OLDU

Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.'nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T. ağır yaralanan Z.K.'yi bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.

Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İHA

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İşten çıkmak için yaptığı plan öldürdü!
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