Jet soygun

BUGÜN NELER OLDU

Yaz aylarında 180 bin olan nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Bodrum'da son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafı ve tatilcileri huzursuz ediyor. Sezon başından bu yana plajlarda yaşanan hırsızlık olayları emniyeti harakete geçirirken en son yaşanan olay bu kadarına da 'pes' dedirtti. Olayın mağduru ünlü turizmci Sinan Vardar Türkbükü'nde demirli teknesinin soyulduğunu görünce şok geçirdi. Hırsızların sabaha karşı girdikleri teknenin tüm elektronik aksamlarını söktükleri belirlendi. Vardar ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hırsızlar tekneleri soyduktan sonra jet-ski'yle kaçıyor.Hırsızlık mağduru Vardar 13 metrelik teknesinden 50 bin euroluk teknik malzemenin çalındığını söyledi. Edinilen bilgiye göre daha öncede 9 tekne soyuldu ve bazı 'beach' sahipleri hırsız nöbetine başladı. Tekne hırsızlıklarının organize bir çete tarafından yapıldığını düşünen tekne sahipleri birkaç teknenin komple çalındığını da söylüyor.Hırsızların Tilkicik koyunda 5., Gölköy'de 2, Hebil ve Yalıkavak'ta birer olmak üzere 9 tekneyi soydukları ve bazı tekneleri de çaldıkları öğrenildi. Önceki gece ise Gündoğan'da da yeni bir tekne çalındı. Vardar, "Sağ olsunlar jandarma ve sahil güvenlik çok ilgilendi. Zararımız yaklaşık 50 bin lira civarında. Adamlar çeteymiş. tekneleri soymak için jet ski ile geliyorlar ve malzemeleri alıp kaçıyorlarmuş. Bazen de tekneleri komple çalıyorlamış. İşte en son bana denk geldi. Gereği yapılıyor. Sahil güvenlik oldukça dikkatli" dedi.Bu arada yaşanan hırsızlık olaylarında sadece tekneler hedefte değil. Önceki gün bir otele ait 8 metrelik zodyak çalındı. Bir süre önce de bir işletmeye ait jetski ortadan kayboldu.