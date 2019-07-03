‘Kayıp araç filosu’ iddiası yalan çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hizmet araçlarının Sakarya'da bulunduğu iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Serdivan ve Erenler ilçe belediyelerine ait şantiyelerde bulunduğu öne sürülerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, bakım onarım ve üst yapı imalatı yapan bir firmaya ait otoparkta çekildiği belirlendi. Firma sahibi Oktay Canbul, şirket önünde görülen araçların Türkiye'nin bütün illerinden bakım onarım ve üst yapı imalatı için geldiğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, da "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı" dedi.