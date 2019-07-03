Kucağında bebeği varken bıçakladı

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Mardin'ın Kızıltepe ilçesinde, yanında 10 yaşlarındaki kızı, kucağında da erkek bebeği ile yürüyen H.D. (35), yolda karşılaştığı eski kocası Ali A. tarafından dövüldükten sonra bıçaklandı. Olay, dün öğle saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. adlı kadın, yanında 10 yaşlarındaki kızı ve kucağında taşıdığı erkek bebeği ile yolda yürürken, eski kocasıyla karşılaştı. H.D. ile eski kocası Ali A., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen ve daha sonra bıçaklanan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. H.D., oğlunu bıçak darbelerinden korumaya çalışırken, kızı da 'Anne' diyerek ağlamaya başladı. Bu sırada çevredekiler, araya girip, adamı kadından uzaklaştırdı. Yaralanan H.D. için sağlık ekibinden yardım istenirken, eski koca da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin ise olayda yaralanmadığı öğrenildi. Polis, çocularının annesi olan eski eşini dövdükten sonra bıçakla yaralayan Ali A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ali A. adliyeye sevk edildi.