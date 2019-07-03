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hayatını kaybetti! Ağır Roman ve şiirleri ile tanıdığımız Küçük İskender kimdir? Küçük İskender neden öldü?

'nin tanıdığı ve bir dönem edebiyat gündeminde kitapları ve şiirleri ile sıkça yer alan bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü şairin hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar "Küçük İskender kimdir? ve sevenleri ise "Küçük İskender neden öldü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Asıl adı Derman İskender Över ile merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte Küçük İskender'in hayatı ve ölüm nedeni...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 09:19
Küçük İskender hayatını kaybetti! Ağır Roman ve şiirleri ile tanıdığımız Küçük İskender kimdir? Küçük İskender neden öldü?

'den gelen son dakika acı haber sevenlerini yasa boğdu. Küçük İskender mahlasıyla tanınan ve gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şairin hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar "Küçük İskender kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı . Ünlü şair, geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanmış ve daha sonra Bodrum'a yerleşmişti. Küçük İskender'i , şiirlerinin yanında Ağır Roman ile de tanımıştı. Küçük İskender'in ölümünün ardından vatandaşlar ve sevenleri "Küçük İskender neden öldü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 55 yaşındaki Küçük İskender kimdir? Küçük İskender kaç yaşında nereli?

İşte Küçük İskender ile ilgili merak edilenler...

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Küçük İskender hayatını kaybetti! Ağır Roman ve şiirleri ile tanıdığımız Küçük İskender kimdir? Küçük İskender neden öldü?
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