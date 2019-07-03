Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet iş takvimi!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil süresini öğrenmek istiyor. Aile, akraba ziyaretinde bulunacaklar Diyanet'in 2019 iş takviminde bayram tatili günlerini araştırıyor. 2019 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Ağustos ayında kutlanacak. Hem çocuklar hem aileler için tatil planları yapan rezervasyon şirketleri çalışmalarına hız kazandırdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kaldı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatili ve tarihiyle alakalı detaylara haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2019 yılında, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;