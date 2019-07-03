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ne zaman? 2019 ? iş takvimi!

Dini günlerimizden biri olan ne zaman merak ediliyor. 2019 İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre sorusunun yanıtı belli oldu. Aile ve akraba ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlar ‘’ 2019 , 9 gün mü sürecek?’’ araştırıyor. Diyanet’in resmi açıklaması bekleniyor. Okulların tatil olması ve sıcaklıkların bastırmasıyla birlikte aileler çocuklarıyla tatil rezervasyonları yapıyor. İşte Müslüman alemini yakından ilgilendiren tatil günleri hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:11
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet iş takvimi!

'na sayılı günler kala vatandaşlar tatil süresini öğrenmek istiyor. Aile, akraba ziyaretinde bulunacaklar 'in 2019 iş takviminde bayram tatili günlerini araştırıyor. 2019 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı Ağustos ayında kutlanacak. Hem çocuklar hem aileler için tatil planları yapan rezervasyon şirketleri çalışmalarına hız kazandırdı. Peki , hangi gün? Bayram tatili , 9 gün mü?

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kaldı. İslam alemini yakından ilgilendiren Kurban Bayramı tatili ve tarihiyle alakalı detaylara haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2019 yılında, 11 Ağustos ile 14 Ağustos arasında kutlanacak. Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi günü. 2019 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde;

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet iş takvimi!
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