MACFit çalışma saatleri 2019 | MACFit saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

MACFİT ülkemizde spor salonları arasında ilk akla gelen ve vatandaşların en çok tercih ettikleri arasında yer alıyor. Türkiye'de birçok ilde birçok şubesi bulunan spor salonu zinciri, uygun fiyata kaliteli aletler ve spor hocalarıyla müşterilerinin memnuniyeti üzerine çalışmaktadırlar. En yeni teknolojileri sağlayarak insanlara spor yapma imkânı sunan MACFit geç saatlere kadar açık olmasıyla da birçok bireyi kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Peki, MACFit çalışma saatleri neler? MACFit saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bu soruların yanıtları…

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ 2019 | MACFİT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

MACFit spor salonları esnek çalışma saatleri ile birçok müşteriyi kendi bünyesine çekme konusunda oldukça başarılıdır. Genellikle sabah saat 07.00'da çalışmaya başlayan ve akşam saat 23.00'a kadar aralık hizmet veriyor. Sadece hafta sonları spor saatleri değişiklik gösteren MACFit onun dışında aynı çalışma saatlerine sahiptir.

MACFit Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 08.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet vermektedir.

MACFİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

MACFit Genel Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy – Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

MACFit Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 212 258 07 99