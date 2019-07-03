Makam odasını bahçeye taşıdı

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Bursa'da birçok belediye başkanı şeffaf belediyecilik noktasında pek çok projeye imza attı. Bazı belediye başkanların makam odalarının kapılarını açık bırakıp vatandaşların kolaylıkla ulaşabilir olmasını sağlıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, daha önce hiç yapılmayan bir uygulamaya imza atarak, makam odasını belediye binasının bulunduğu 14 dönümlük ilçe meydanına taşıdı. Işık, açık havadaki makamında bir yandan rutin işlerini yaparken, diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlamaya başladı.Halktan öte makam olmadığını dile getiren Işık, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Gürsu'nun en merkezî meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde hemşehrilerimizle keyifle hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz, hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almalarını sağlamak" dedi.Uygulamadan son derece memnun olan Gürsulular ise, "Her makam sahibi bunu yapamaz, başkanı kutluyoruz. Burada millet ile konuşuyor, bu büyük bir insanlık göstergesidir" ifadelerini kullanırken, Gürsu Belediyesi'nin çok yerinde hizmetler yaptığını dile getirdiler.