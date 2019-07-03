Menopoz nedir? Menopoz belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Menopoz nedir ve belirtileri nelerdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kadınların hormon değişimi olarak bilinen bu dönemde kilo alma, sık idrara çıkma gibi sorunlar yaşanabilir. Uzun süre adet (regl) kanaması görmeyen ve menopoza girdiği kesinleşmiş bir kadının bazı ilaçlar kullanılarak ya da ameliyatlar ile tekrar yumurtalıkların görevlerini yerine getirmesini sağlamak maalesef mümkün olmuyor. Peki Menopoz nedir, belirtileri nelerdir?

MENOPOZ NEDİR?

Adet kanamalarının kesilmesi ve doğurganlığın bitmesini anlatan bu sözcüğün gerçek kelime anlamı ise 'son adet kanaması' demektir. Ortalama olarak 40 yaşlarında kadınlardaki yumurtalıklar, beyinden gelmekte olan ikazlara daha az cevap verirler ki bu döneme 'klimakterium dönemi' denir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menopoz belirtileri kadınların sıkça merak ettiği konuların başında gelir. Bu dönemde kadınlardaki östrojen hormonun salgısının azalarak buna bağlı olarak da yumurtalamanın azalması veya durması söz konusu.

Bu durum, ateş basması, çarpıntı, terleme, halsizlik, depresyon, kemik erimesi, damar sertliği gelişme eğilimi, cinsel ilişki isteksizliği, cinsel organda kuruluk, ağrılı ilişki ve idrar kaçırmaya neden olabilen idrar yollarında atrofi meydana getirir.

Ruhsal yönden de belirtiler gösteren menopoz, kolay sinirlenme, uykusuzluk, ruhsal gerginlik, unutkanlık, içe kapanma ve cinsel isteksizlik gibi durumlara neden olur.

Fakat bunlar sadece menopoz belirtisi olarak değil, başka hastalıkların habercisi olarak da belirti gösterebilir. Bu tür belirtiler ihmal edilmemeli ve kesinlikle uzman hekime başvurulmalı.