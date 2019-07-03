Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin'den ölüm haberleri gelmeye devam ediyor! 5 kişi daha aynı sebeple yaşamını yitirdi!

'den ölüm haberleri gelmeye devam ediyor! 5 kişi daha aynı sebeple yaşamını yitirdi!

'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 12:44
Mersin'den ölüm haberleri gelmeye devam ediyor! 5 kişi daha aynı sebeple yaşamını yitirdi!

Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi daha hastanelere başvurdu.

5 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

Esenyurt'ta organ ticareti yapan özel hastaneye operasyon!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'den ölüm haberleri gelmeye devam ediyor! 5 kişi daha aynı sebeple yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN