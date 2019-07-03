Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Temmuz bilet sorgulama sayfası

MPİ sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Temmuz bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen 3 Temmuz belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 3 Temmuz MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 3.7.2019 21:27
MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Temmuz bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 3 Temmuz Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 3 TEMMUZ

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları 3 Temmuz bilet sorgulama sayfası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN