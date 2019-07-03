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girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan genç yakalandı

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde Nebahat A.'ya (57) tecavüze kalkışıp, çığlık atması üzerine karnından bıçakladıktan sonra kaçan Özcan K. (23) gözaltına alındı. Özcan K., yakalanmamak için polisten kaçarken, çevredekiler tarafından durdurulup, dövüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 17:47
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan genç yakalandı

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

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Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan genç yakalandı
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