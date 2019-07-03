Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sayısal Loto saat kaçta çekilecek? 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

saat kaçta çekilecek? 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Şans oyunları oynayan yüzlerce vatandaş için merakla beklenen çekilişine saatler kaldı. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'da bu akşam 1232. Çekiliş yapılacak. Son çekilişte 2,89 milyon devreden sonuçlarda altı bilenin çıkmaması heyecanı daha da arttırdı. Merakla beklenen loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 3 Temmuz MPİ detaylarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:20
Sayısal Loto saat kaçta çekilecek? 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Haftanın şanslı 6 numarası bu akşam MPİ tarafından çekilecek. En son Cumartesi günü yapılan çekiliş sonuçlarında 6 bilenin çıkmaması ve 2,89 milyonun devredilmesi heyecanı daha da arttırmış ve şans oyunu sevenlerin gözlerini İdaresi'ne çevirtmişti. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek olan sonuçları için ise geri sayım başladı. Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak olan çekilişte şanslı numaralar belirlenecek ve sonuçlar açıklanacak.

3 Temmuz 2019 MPİ Sayısal Loto çekiliş detayları sabah.com.tr'de..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto saat kaçta çekilecek? 3 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN