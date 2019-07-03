ŞOK aktüel ürünler 3-9 Temmuz indirim kataloğunda neler var? ŞOK markette indirim günü başladı!

Her hafta müşterisinin yüzünü güldüren ŞOK aktüel ürünler katalog listesi yayınlandı. 3 Temmuz'dan 9 Temmuz tarihine kadar sürecek olan ŞOK market kataloğuna bakılmaya başlandı. Ekonomik ve kaliteli ürünler için en yakın mağazadan ürünlerinizi alabilir ve fiyatlarıyla alakalı bilgiye haberimizden bakabilirsiniz. Haftanın fırsat ürünlerinde dikkat çeken birkaç indirime bakacak olursak; Elektrikli çelik Su Isıtıcı 47.90 TL. Bluetooth Hoparlör 29.90 TL. Bluetooth Kulaklık 49.90 TL. yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi gören Karaoke Mikrofon 49.90 TL'den satışa sunulacak. İşte 3-9 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 3 TEMMUZ 22019- 9 TEMMUZ 2019

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan ŞOK marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

İşte haftanın ŞOK indirimli ürünler kataloğu;