Küçük İskender hayatını kaybetti! Küçük İskender kimdir? Küçük İskender neden öldü?

Küçük İskender mahlasıyla tanınan ve gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şairin ölüm haberi son dakika olarak düştü. Ünlü şair, geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanmış ve daha sonra Bodrum'a yerleşmişti. 55 yaşındaki Küçük İskender kimdir? Küçük İskender kaç yaşında nereli? İşte tüm bu soruların yanıtları…

KÜÇÜK İSKENDER HAYATINI KAYBETTİ! KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanan Küçük İskender tedavi görmeye devam ederken, Bodrum'a yerleşti. Bodrum'daki evinde bu sabah kansere yenik düştüğü haberi geldi.