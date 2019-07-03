İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organ nakli ve belgede sahtecilik suçuyla ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya üzerinden 45 bin dolara organ sattılar Emniyetten nefes kesen operasyon

ORGAN NAKLİ TİCARETİ YAPANLAR TAKİP EDİLDİ

Bu çalışmalar için teknik takip ve fiziki takip yapan Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden anlaştıklarını tespit ettiği şüpheli şahısları takibe aldı. Şüphelilerin kendilerini akraba gibi göstermek için sahte pasaport düzenlediğini belirledi.

ÖZEL BİR HASTANEDE ORGAN NAKLİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçleri, teknik takip ve fiziki takip sonrası Esenyurt İlçesi'nde faaliyet gösteren bir özel hastanede 10 bin dolar karşılığında organ nakli yapılmasını talep ettiklerini tespit etti. Emniyet güçleri, organ nakli ameliyatı için 45 bin dolara anlaştıklarını belirledi.

GÖZALTILAR YAPILDI

Yapılan operasyonla Suriye uyruklu Ahmet Z. (32) ve İsrail uyruklu Nimer H. (50) gözaltına alındı. Ayrıca tercümanlık yapan Yusuf E. (49) ve nakli gerçekleştirecek olan Doçent Doktor Hayri G. (46) isimli erkek şahıslar yakalandı.

İSRAİLLİ ŞÜPHELİ SINIR DIŞI İÇİN KARAKOLA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan Yusuf E. isimli şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İsrail uyruklu Nimer H. sınır dışı edilmek üzere karakola teslim edildi. Geçtiğimiz haziran ayında şüphelilerden Ahmet Z. ve Hayri G. isimli kişiler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.