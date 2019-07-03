Toplayanlara ceza yağdı... 204 bin TL ödeyecekler...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 TL para cezası verildi.