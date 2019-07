Türk şefe G-20’de madalya

BUGÜN NELER OLDU

Bu kapsamda Awaji Adası'nda düzenlenen World King of Chefs Summit'te Türk aşçı Aydın Demir, başbaşı bulguruyla yaptığı uskumru dolmasıyla madalya aldı. Osaka'daki G-20 Zirvesi ile eş zamanlı olarak yapılan 1'inci Dünya Usta Şefler Zirvesi'nde usta aşçılar yerel malzemeler kullanarak hünerlerini sergiledi. İsraf, gıda ve beslenmedeki tehditleri ele alan ve farkındalık amacıyla çözüm öneriler üretmek için düzenlenen etkinliğin sonunda güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimiyle ilgili bir eylem planı olan 'Awaji Adası Deklarasyonu' yayımlandı. Şef Aydın Demir, başbaşı bulguruyla yaptığı uskumru dolmasıyla büyük beğeni topladı ve madalya ile ödüllendirildi. Zirveye katılan Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nahil Büyükuslu, Uluslararası Gastronomi Danışmanı Yavuz Selim Şen ve şef Aydın Demir, Medipol Üniversitesi'nde SABAH'a konuştu.BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri dediğimiz 2030'a kadar dünyada sağlıklı yaşamın her birey için sağlanmasını amaçlayan 17 hedefi var. 12'si gıda ve beslenmeyle ilgili. Bu toplantının ana amacı gıda ve beslenmeyle ilgili sorunları çözümlemek. Aslında sorunlar da çözümler de tespit edilmiş durumda. Eyleme geçilmeli.Dünyada 783 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Bunun 2020'ye kadar yüzde 6 daha büyümesi öngörülüyor. 821 milyon insan yeterli şekilde beslenemiyor. Her yıl çevresel faktörlerden ötürü gıda üretim alanlarımız kayboluyor. Dünyada her 10 kişiden 3'ü temiz suya erişim imkanı yok. 2025'te 1.8 milyar, 2050'de de 2 milyar insan su problemi yaşayacak. Bu yüzden mutfakta malzeme kullanımında israfı önlemek gerekiyor.Zirvede her ülkenin şefleri kendi yerel ürünlerini tabaklarında kullandı. Biz de başbaşı bulgurumuzla bir tabak ortaya çıkardık. Başbaşı bulgurumuzla yaptığımız uskumnru dolması büyük beğeni topladı. Şefler olarak, israfı nasıl azaltırız' diyeçalışıyoruz. Bizim anneannelerimiz gibi maydanozun sapına kadar, hayvanın başından tırnağına kadar hiçbir yeri atmayarak kullanabiliriz.