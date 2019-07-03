Ünlü ressamı silahlı tehdide 3 ay koruma

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Türkiye'nin birçok tanınmış firma ve ismine reklam hizmeti veren ünlü ressam ve reklamcı Aydan Baktır Yılmaz (61), iki yıl önce evlendiği eşi Ümit Yılmaz'a hem boşanma davası açtı hem de darp ve hakarete uğradığı gerekçesiyle korunmak için mahkemeye başvurdu. Eşinin, geçen yıl bayram için gittikleri İzmir'de kafasına silah dayayıp ölümle tehdit ettiğini iddia eden ve delil olması için bu olayı telefona kaydeden kadın, "Can güvenliğim yok." dedi. Eşinin evlenmeden önce kendisinin zengin olduğunu düşündüğü için evlendiğini, ancak olmadığını görünce farklı bir kimliğe büründüğünü anlatan Yılmaz, "Ağabeyimi de öldürmekle tehdit etmekte. Bebek balıkçısında çalışan bir arkadaşını aracı kılarak bana tehdit mesajları göndermekte. Tek başına bir kadın olarak korkuyorum" dedi. Mahkeme, Ümit Yılmaz'ın 3 ay süreyle Aydan Baktır Yılmaz'ın işine ve evine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.