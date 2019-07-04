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5 Temmuz resimli! En güzel ile dostlarınızın yüzünü güldürün...

Perşembe akşamından itibaren en çok araştırılan kelimelerin başında resimli geliyor. Sabah.com.tr olarak birbirinden özgün ve yeni 2019 cuma mesajları içeriğimizle sevdiklerinize, uzaklarda yaşayan dostlarınıza, aile fertlerinize kendinizi hatırlatıp, onların da sizi hatırlamalarını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz whatsapp, dilerseniz facebook, dilerseniz SMS, dilerseniz twitter üzerinden 5 Temmuz en güzel cuma mesajları ile müslüman alemi için oldukça önemli olan bu mübarek günde kendinizi, duygularınızı ve niyetinizi belirtebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.7.2019 06:44
5 Temmuz Cuma mesajları resimli! En güzel resimli cuma mesajları ile dostlarınızın yüzünü güldürün...

Dünya üzerinde Müslüman aleminde mübarek Cuma gününün önemi oldukça büyüktür. Cuma günleri camiler dolar taşar, eller semaye yükselir dualar edinir. Perşembe akşamından itibaren de mesajları inananlar arasında etkileşim sağlar. Özel olarak hazırladığımız 2019 resimli kısa ve uzun boyutlarını inceleyip, sevdiklerinize, yakın hissettiğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Cuma suresi 9. ayetinde şöyle der; "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişinizi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."

Bu mübarek cuma gününde dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi de unutmamalı, onlar için de birer Fatiha Suresi okumalıyız...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019! (İlerleyiniz)

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5 Temmuz Cuma mesajları resimli! En güzel resimli cuma mesajları ile dostlarınızın yüzünü güldürün...
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