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için girdiği gölde boğuldu

'nın Kızılcahamam ilçesinde,  (62) için girdiği 'nde boğularak can verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 23:41
Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kedi Gölü'nde meydana geldi. Yıldırım Çatak Mahallesi'nde oturan Ömer Karakuş, serpme ağ ile gölde balık tutmaya çalıştı. Karakuş, gölün dibine takılan ağı kurtarmak için suya girdi, ancak iddiaya göre bataklığa saplandı. Karakuş'tan bir süre haber alamayan yakınları, aramak için suyun kenarına geldi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Karakuş'un boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu
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