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Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 12:23

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nedim Demirbaş idaresindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde, Lütfü Mert'in kullandığı 10 YH 270 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Demirbaş ve Mert ile araçlarda bulunan Sevim Demirbaş ve Habibe Mert yaralandı.

Araçta sıkışan Habibe Mert, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Balıkesir'de iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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