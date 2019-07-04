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'in yüzüne asit dökerek yakmıştı... haberi geldi!

Genç kıza dehşeti yaşatan caninin ifadesi ortaya çıktı! 'in yüzüne asit dökerek yakan caninin verdiği ifadeler ve mahkemede hakimin sorularına verdiği cevaplar pes artık dedirtti. Olay günü ile ilgili hakimin sorduğu soruya sanık Ozan Ç. cevap veremedi. 'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanığın yargılanması esnasında verdiği ifadeler ve dehşet anları ile ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 18:02
Berfin'in yüzüne asit dökerek yakmıştı... Son dakika haberi geldi!

'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık hakkında "kasten öldürme teşebbüsü" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

AA'nın haberine göre, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ozan Ç. (22),Özek'in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile bazı kadın platformlarının temsilcileri katıldı.

Duruşmada, sanık Ozan Ç, olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin'i görmediğini ileri sürdü.

İşte mahkemede yaşananlar...

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Berfin'in yüzüne asit dökerek yakmıştı... Son dakika haberi geldi!
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