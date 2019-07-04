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Büyük indirimleri içeren kataloğu yarın raflarda! 5 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın BİM kataloğu aktüel listesinde yaz fırsatları bulunurken, diğer ürünler de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, Xiaomi marka akıllı cep telefonu ile SEG marka klima olarak dikkat çekiyor. Yurttaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 20:21
Büyük indirimleri içeren BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 5 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi

Haftanın 5 Temmuz Cuma günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 5 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Xiaomi marka Red Mi S2 cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, yaz için çeşitli plaj fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 5 Temmuz BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Büyük indirimleri içeren BİM aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda! 5 Temmuz haftanın BİM kataloğu listesi
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