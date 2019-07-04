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Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Adana'dan İstanbul'a gitmek için bilet bulamayınca bu duruma sinirlenen şahıs, otobüs firmasına ait bir minibüsü çalıp kaçtı. Tarsus'ta kaza yapan hırsız olay yerinde hayatını kaybettti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 09:19
Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak, kaçtı.

KAZA YAPTI, ÖLDÜ

C.Ç. adlı şahıs Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çaldığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti
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