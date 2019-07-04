Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekat? Adım adım kılınışı

Müslüman alemi için bir başka Cuma gününün daha coşkusu hissedilirken huzuru da yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Cuma namazı için camiler dolup taşacak ve eller semaya açılacak. Bu mübarek günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in 5 Temmuz 2019 bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.