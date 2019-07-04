Cuma namazı vakti bugün saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati! 5 Temmuz 2019

Müslüman dünyası için oldukça önemli olan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek güne uyanan yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Bu doğrultuda, 'Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, cuma vakti ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 5 Temmuz bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 5 Temmuz 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.