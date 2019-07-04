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Mübarek Cuma gününe girmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. , ve başta olmak üzere milyonlarca vatandaş bu anlamlı günün heyecanını paylaşmanın yanında il il ve Ankara, İstanbul saati konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 'Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu öne çıkıyor. Öte yandan, İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesi de büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte, Diyanet tarafından açıklanan bilgiler eşliğinde 5 Temmuz bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti!

Giriş Tarihi: 5.7.2019 01:21
Cuma namazı vakti bugün saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati! 5 Temmuz 2019

Müslüman dünyası için oldukça önemli olan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek güne uyanan yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Bu doğrultuda, ' bugün saat kaçta kılınacak?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, cuma vakti ile , , başta olmak üzere bütün illerimizde eller semaya kaldırılacak. 5 Temmuz bugüne ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati bilgisini sizler için derledik.

CUMA NAMAZI VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 5 Temmuz 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı vakti bugün saat kaçta? Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati! 5 Temmuz 2019
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