Define bulma umuduyla kazdıkları çukur baba ve oğluna mezar oldu

Olay, öğle saatlerinde Beypazarı Avdan yaylasında meydana geldi. Mehmet Taşkıran ve oğlu Abdullah Taşkıran'dan haber alamayan yakınları, aramaya çıktı. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Beypazarı Avdan yaylasında 10 metre derinliğindeki çukurda bulundu.

DEFİNE ARIYORLARDI

Cenazeler, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Define aramak için açtıkları çukurda yaşamını yitirdiklari öne sürülen Mehmet ve oğlu Abdullah Taşkıran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.