Esnafın linç ettiği sapıktan son dakika haberi geldi! Motosikleti çalamayınca tecavüze yeltenmişti...

Motosiklet çalmak için girdiği evde umduğunu bulamayan 23 yaşındaki Özcan K., 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Talihsiz kadın cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söylese de sapkın fail, "parayı değil seni istiyorum" diyerek kadına saldırdı. Kadının çığlıklarından sonra paniğe kapılan saldırgan Nebahat A.'nın karnına bıçak sapladı. Sapık adamın daha önce hırsızlık, tehdir, çocuklara cinsel istismar suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada sıkça konuşulan son dakika haberinin detayları...