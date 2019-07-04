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Esnafın linç ettiği sapıktan haberi geldi! Motosikleti çalamayınca tecavüze yeltenmişti...

57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkan sapığın kan donduran itirafı ortaya çıktı! 23 yaşındaki K., motosiklet çalmak için girdiği evde emeline ulaşamayınca yan taraftaki mutfak penceresinden bir eve giriş 57 yaşındaki A.'ya tecavüz etmeye kalkıştı, saat 06:30 sularında yaşanan olayın ardından talihsiz kadın çığlık atınca sapık Özcan K., kadını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Daha sonra polis tarafından kovalanan Özcan'ı gören vatandaşlar ise durdurarak dövdü. 'da gerçekleşen olayın ardından son dakika ifadeleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 15:11
Esnafın linç ettiği sapıktan son dakika haberi geldi! Motosikleti çalamayınca tecavüze yeltenmişti...

Motosiklet çalmak için girdiği evde umduğunu bulamayan 23 yaşındaki Özcan K., 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Talihsiz kadın cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söylese de sapkın fail, "parayı değil seni istiyorum" diyerek kadına saldırdı. Kadının çığlıklarından sonra paniğe kapılan saldırgan A.'nın karnına bıçak sapladı. Sapık adamın daha önce hırsızlık, tehdir, çocuklara cinsel istismar suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada sıkça konuşulan haberinin detayları...

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Esnafın linç ettiği sapıktan son dakika haberi geldi! Motosikleti çalamayınca tecavüze yeltenmişti...
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