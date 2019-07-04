Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fabrikada kardeş kavgası: 2 ölü

Fabrikada kardeş kavgası: 2 ölü

Giriş Tarihi: 4.7.2019
YOZGAT'TA bir fabrikanın sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 yeğen yaralandı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasının sahipleri, dün işletmenin devri konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey Hacı Y. (63), belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçtı. Yaralanan Hasan Y. (48), M. Ali Y. (47), Mustafa Y., Murat Y. (25) ve Yıldırım Y. (16), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y., kurtarılamadı. Jandarma, fabrikada güvenlik tedbiri alırken, kaçan zanlı ağabey Hacı Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrikada kardeş kavgası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN