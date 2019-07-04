Fabrikada kardeş kavgası: 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

YOZGAT'TA bir fabrikanın sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 yeğen yaralandı. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasının sahipleri, dün işletmenin devri konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey Hacı Y. (63), belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçtı. Yaralanan Hasan Y. (48), M. Ali Y. (47), Mustafa Y., Murat Y. (25) ve Yıldırım Y. (16), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y., kurtarılamadı. Jandarma, fabrikada güvenlik tedbiri alırken, kaçan zanlı ağabey Hacı Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.