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'de, 2 ayda 239 yakalandı

'de, polisin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda, 239 , yolculuğa çıkamadan yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 23:36
İzmir'de, 2 ayda 239 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Aralarında Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen, operasyonlarda yakalandı. Yapılan aramalarda 3 can yeleği, 4 araç, 1 şişirme pompası, 1 şişme bot ve buna ait bot motoru ile 10 litre benzin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si Suriye, 2'si de Türkiye uyruklu olmak üzere 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan salı günü yasa dışı geçiş organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda da 1'i Sudan uyruklu, 7'si Türk 8 kişi yakalandı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de, 2 ayda 239 kaçak göçmen yakalandı
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