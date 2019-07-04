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Komşu çocuğu, küçük ’ye dehşeti yaşattı

Erzurum’da 14 yaşındaki P.Y., oyun oynadıkları sırada Ecer’in ellerine kolonya döküp yaktı. Küçük Efe'nin annesi, "Hiçbir annenin böyle acı yaşamasını istemiyorum. Allah düşmanıma böyle acı yaşatmasın. Çocuğumun geleceğiyle bile oynadı, psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Çocuğum kendi başına yemek yiyemiyor. Gece uykudan uyanıp ‘turuncu ellerim yandı’ diyerek sayıklıyor." dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 09:56
Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı

Olay, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 7 yaşındaki Ecer dışarıda oyun oynadığı sırada P.Y. (14) yanına geldi. P.Y. yanlarına gittiği 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığı sırada diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer'i kolundan yakaladı. Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe veren P.Y. olay yerinden kaçtı. Efe Ecer'in ağlamasını duyan komşuları yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer'in ellerinde 2. derece yanık oluştuğu belirtildi.

Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.

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Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı
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