Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı

Olay, Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 7 yaşındaki Efe Ecer dışarıda oyun oynadığı sırada P.Y. (14) yanına geldi. P.Y. yanlarına gittiği 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığı sırada diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer'i kolundan yakaladı. Ecer'in kolonyalı ellerini ateşe veren P.Y. olay yerinden kaçtı. Efe Ecer'in ağlamasını duyan komşuları yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer'in ellerinde 2. derece yanık oluştuğu belirtildi.



Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.



