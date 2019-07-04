Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini takvime göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Vatandaşların arama motorlarında sıkça arattığı Kurban Bayramı ne zaman sorusu gündem oldu. Vatandaşlar aile ziyaretleri yapmak, tatile gitmek ya da farz olan görevlerini yerine getirebilmek için bayramın gelmesini bekliyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da "bayram tatili ne zaman" ya da "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak" şekilde araştırmaların yapılması durumu akıllarda soru işareti barındırıyor. Buna göre; Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram ne zaman kutlanacak? Bayram tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 4.7.2019 12:51Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 12:51