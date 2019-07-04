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ne zaman kutlanacak? ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini takvime göre tarihleri belli oldu. Vatandaşların arama motorlarında sıkça arattığı sorusu gündem oldu. Vatandaşlar aile ziyaretleri yapmak, tatile gitmek ya da farz olan görevlerini yerine getirebilmek için bayramın gelmesini bekliyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da " ne zaman" ya da " olacak" şekilde araştırmaların yapılması durumu akıllarda soru işareti barındırıyor. Buna göre; Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram ne zaman kutlanacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 4.7.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 12:51
Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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