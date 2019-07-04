Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte sıcaklıklar iyice kendini göstermeye başladı. Özellikle yayınlanan önümüzdeki günlük raporda İstanbul'da sıcaklıklar son derece yüksek olacakken, yağış beklenmiyor. Ancak yine de Meteoroloji'den yapılan uyarılarda birçok ilde yağış ve fırtına beklentisinde bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak sizler için Meteoroloji'den gelen raporu hazırladık. İşte detaylar…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara haberimizin içeriğinden ulaşabilir. Önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…