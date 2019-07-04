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’den ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden ve yağış uyarıları olarak gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına gelmemiz ile birlikte sıcaklıklar iyice artmış durumda bulunuyor. Ancak bazı illerimizde hala yağışlar görülebilmekte. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar plan yapmadan önce hava durumu araştırmalarına öncelik veriyorlar. Meteoroloji’den yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul’da yağış beklenmezken özellikle yarın için birçok ilde yağış ve hava durumu uyarısı geldi. Peki, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:18
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte sıcaklıklar iyice kendini göstermeye başladı. Özellikle yayınlanan önümüzdeki günlük raporda İstanbul'da sıcaklıklar son derece yüksek olacakken, yağış beklenmiyor. Ancak yine de Meteoroloji'den yapılan uyarılarda birçok ilde yağış ve fırtına beklentisinde bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak sizler için Meteoroloji'den gelen raporu hazırladık. İşte detaylar…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara haberimizin içeriğinden ulaşabilir. Önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporunu bulabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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