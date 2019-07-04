Migros çalışma saatleri 2019: Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Migros marketler zinciri geniş ürün yelpazesi ve kaliteli, marka ürünlerini raflarında yer alması yönünden vatandaşların alışverişlerinde tercih nedeni oluyor. Alışverişe çıkacaklar 2019 Migros çalışma saatlerini, saat kaçta açılıp, saat kaçta kapandığını merak ederek Google arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. Peki 2019 Migros çalışma saatleri nedir ve Migros saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

2019 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Migros marketleri sabah 09:00'da açılarak, gece 22:00'de kapılarını kapatır. Migros marketler zincirinde vardiya sistemi olduğundan öğle saatlerinde kapanmayarak müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Migros, Türkiye'nin en köklü marketlerinden biri olarak, meyve, sebze, süt, kahvaltılık, et, balık, tavuk, gıda, şekerleme, içecek, deterjan, temizlik, kağıt, kozmetik, bebek, oyuncak, ev ürünleri, elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünlerle kaliteli ürün ve hizmetler sunarak vatandaşların tercih sebebi oluyor.

Öte yandan Migros Sanal Market uygulamasıyla e-ticaret sitesi üzeriden satın alacağınız ürünleri sepete ekledikten sonra evinizin kapısından teslim alabilirsiniz.