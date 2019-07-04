Motosikletli şehir eşkıyası öldürdü

Korkunç olay İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu İSTOÇ sapağında dün sabah meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Hasan S. ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran Hasan S. (37) yanındaki silahını çıkararak otomobile doğru 12 el ateş etti. Serdar Çekiç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, bir oyuncak firmasında çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Çekiç hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, çakarları yanar vaziyette emniyet şeridinde duran otomobil ve çevresinde inceleme yaptı.

Yaşanan olay nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüpheli Hasan S. ilk ifadesinde "Kaza olmuştu, ikimiz de durduk. Geri geri geldi motoruma çarptı. Ben uyarınca iyice geldi. Ben de ateş ettim" dediği iddia edildi.





Bir oyuncak firmasında çalışan Serdar Çekiç 2 çocuk babasıydı.

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