Motorlu Taşıt Vergisi GİB ile MTV 2019 hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? MTV 2.taksit ödemesi başladı...

Araç sahiplerinin büyük bir merakla beklediği MTV 2.taksit ödeme işlemleri başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 ödeme tarihleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 2019 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Sürücüler MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?- 2019

GİB tarafından yayınlanan 2019 takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

• Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden

• Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

MTV HESAPLAMA EKRANI- 2019

MTV hesaplama ekranı 2019 MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödenmelidir. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, Maliye Bakanlığı'ndan gelecek bir mektupla uyarı alırsınız. Buna rağmen ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.

Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme tarihini geçirmeniz durumunda faiz işlemeye başlar. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık %2.5 gecikme zammı eklenir. Bu nedenle ödeme tarihlerini takip etmeniz gerekiyor.