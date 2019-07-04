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Pazartesi sendromuna son! İşte ‘Pazartesi Sendromu'na en iyi gelen iki şey!

İş hayatında çağın sorunu olarak adlandırılan ‘Pazartesi Sendromu’ çalışanların motivasyonunu doğrudan etkiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların yüzde 64’ü pazartesi günleri motivasyonların düşük olduğunu söylerken yüzde 42’si ise özellikle sabah saatlerinde enerjilerini arttıracak bir etkene ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkardı. Aynı araştırmaya göre ise ‘Pazartesi Sendromuna’ en iyi gelen iki şeyin kahve ve müzik olduğu ortaya çıkarken yüzde 46 ile ilk sırayı kahve alırken yüzde 44 ile müzik ikinci sırada yer buldu.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 12:01
Pazartesi sendromuna son! İşte ‘Pazartesi Sendromu'na en iyi gelen iki şey!

Günümüzün yoğun iş yaşantısı ve uzun süren mesai saatleri, bireylerin yaşantısını doğrudan etkiliyor. Şirketler, çalışanlarının haftanın ilk günü motivasyonunu arttırmak için çeşitli organizasyonlara imza atıyor. Bu kapsamda Dünya'da benzeri olan bir örneği ülkemizde uygulayan 3 kadın girişimcinin kurduğu keman, cello ve saksafondan oluşan müzik grubu, yaptığı performans ile kişilerin ilk çalışma gününe keyifli bir kahve molası ile başlatıyor.

Yapıtıkları görsel ve işitsel şov ile çalışanların yüzündeki değişimi gördüklerini ifade eden grubun cellisti Nihan Demirkapı, "Pazartesi sendromu çalışanların kabusu. Sabahları çalışanları müzik ve dansın birleşimi ile ortaya çıkan şov ile karşılıyoruz. Onlar içinde hafta sonundan hafta içine bir uyum gibi oluyor. Gelen tepkilerden çok memnunuz. Çalışanların motivasyonu yüzde 50 artıyor "dedi.

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Pazartesi sendromuna son! İşte ‘Pazartesi Sendromu'na en iyi gelen iki şey!
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