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Son dakika haberi: Falçatayla tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! kan donduran ifadeler

İstanbul'da 5 ay önce yaşanan falçatalı tecavüz dehşetine ilişkin son dakika haberi geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçata ile keserek, tecavüz etmeye çalışan ve daha sonra üzerinden araba ile geçerek göl kenarına bırakan Emre Çiçek (25) hakim karşısına çıktı. Sanık Emre Çiçek, kan donduran olayı anlatırken, 'Rabia Kaçmaz ne anlatıyorsa doğrudur. Gerekirse idam edileyim' sözlerini kullandı. Mağdur Rabia Kaçmaz da söz alırken, vahşete ilişkin bütün ayrıntıları ağlayarak aktardı. Kaçmaz'ın anlattıkları neticesinde mahkeme salonu adeta buz kesti. İşte, kan donduran tecavüz dehşetine ilişkin son dakika detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 19:46
Son dakika haberi: Falçatayla tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! Mahkemede kan donduran ifadeler

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul Avcılar'da 5 ay önce yaşanan falçatalı tecavüz vahşetine ilişkin duruşma Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır hazır bulundu. Mağdur Rabia Kaçmaz'ın da yer aldığı duruşmada, savunmalar yapıldı. Sanık Çiçek, kan donduran olaya ilişkin detayları aktarırken Rabia Kaçmaz'ın anlattıklarını doğruladı.

MAHKEMEDE KAN DONDURAN İFADELER

Her iki taraf da söz alırken, yapılan savunmalar neticesinde mahkeme salonu adeta buz kesti. Bilindiği üzere, Emre Çiçek (25), 5 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçata ile kesmiş, tecavüz etmeye kalkışmıştı. Daha sonra Kaçmaz'ın öldüğünü düşünen Çiçek, genç kızı göl kenarına bırakmış ve üzerinden araba ile geçmişti.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve tarafların yaptığı o savunmalar;

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Son dakika haberi: Falçatayla tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! Mahkemede kan donduran ifadeler
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