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haberi: Şehidin anne ve babasına şemsiyeyle saldırdılar! Gözyaşları içinde o anları anlattılar...

Vicdanları yaralayan haberi 'dan geldi. Hava Piyade Uzman Çavuş 'in Afyonkarahisar'da yaşayan 70 yaşındaki annesi Havva Erdönmez ve 72 yaşındaki babası komşularının kendilerini şemsiyeyle darp ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu! Bu haberin yayılmasından sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 14:23
Son dakika haberi: Şehidin anne ve babasına şemsiyeyle saldırdılar! Gözyaşları içinde o anları anlattılar...

Şehit ailesine yapılan saygısızlık sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Şehit ailesi olmanın yanı sıra bir insan nasıl 72 yaşındaki yaşlılara el kaldırır? Ajanslar tarafından geçen haberine göre 'da yaşanan olayın failleri 40 yaşındaki P.E ve 30 yaşındaki N.E... 2 Temmuz Salı günü gerçekleşen olayın ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailesini ziyaret etti. Son dakika haberinin ayrıntıları burada...

'ŞEMSİYEYİ KIRANA KADAR VURDU'

Yaşadığı olayı gözyaşları içerisinde anlatan şehit annesi Havva Erdönmez, apartmanın merdivenlerinde otururken, 'Burası oturma yeri mi?' diyerek komşularının kendisine kızdığını söyledi. Erdönmez, "'Ne geziyorsunuz merdivende' dedi. Ben de 'Sığacak kadar yer var ya' dedim. 'Demin de geçtin ya' dedim. Elimi kaldırınca vuracak sandı. Hücum etti bana, kafama, gözüme vurdu. Şemsiye vardı elimde şemsiyeyi ona vurayım dedim, ama vuramadım. Şemsiyeyi elimden nasıl bir kıvırdı, bir de onu kırana kadar vurdu" dedi.

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Son dakika haberi: Şehidin anne ve babasına şemsiyeyle saldırdılar! Gözyaşları içinde o anları anlattılar...
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