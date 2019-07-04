Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Temmuz MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Her hafta Perşembe günü gerçekleşen Süper Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta çekilecek? 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te açıklanacak. MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içindeki panel aracılığıyla yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 4 TEMMUZ 2019

Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe olduğu gibi bu akşamda MPİ tarafından 21.15'te gerçekleşecek.

MPİ Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alan panelden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir.

Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır.

Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL'dir. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL'yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL