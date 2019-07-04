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Unuttuğu ölümüne neden oldu

Anahtarı evde unuttuğu için merdiven yardımıyla 1. kattaki dairesine girmek isteyen uyruklu kişi, baş üstü düşerek hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 06:06 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 06:20
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Fatih'te merdiven yardımıyla evine girmek isteyen yabancı uyruklu bir kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan ve anahtarını evde unutan Mısır uyruklu 29 yaşındaki Muhammed M, merdiven yardımıyla evine girmek isterken bina boşluğuna baş üstü düşerek hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından, Muhammed M'nin cenazesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu
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