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resmi tatil mi olacak? Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve hangi güne denk geliyor?

resmi tatil mi olacak? sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, FETÖ'nün alçak ve hain darbe girişiminin ardından 15 Temmuz, hükümet tarafından Demokrasi ve ilan edilmişti. Demokrasi tarihimiz açısından oldukça önem arz eden bu gün yaklaştıkça, konuya yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bu doğrultuda, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi olacak?' sorusu en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Peki, bu yıl 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Konuya yönelik detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 00:16
15 Temmuz resmi tatil mi olacak? Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

FETÖ darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Gerek ülke genelinde gerekse ülke dışında FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ederken; dava süreci de sürüyor. 29 Ekim 2016 tarihinde ise, 6752 sayılı yasa , "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak kabul edildi. O tarihten bu yana ise, her 15 Temmuz günü sivil, polis ve asker ayırt etmeksizin şehitler anılıyor, FETÖ'ye lanet okunuyor.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Bu önemli tarih yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Yanıtı en çok merak edilen soru ise, '15 Temmuz resmi tatil olacak mı ve hangi güne denk geliyor?' olarak arama motorları üzerinde öne çıkıyor.

İşte, detaylar;

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15 Temmuz resmi tatil mi olacak? Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?
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