15 Temmuz resmi tatil mi olacak? Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

FETÖ darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Gerek ülke genelinde gerekse ülke dışında FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ederken; dava süreci de sürüyor. 29 Ekim 2016 tarihinde ise, 6752 sayılı yasa 15 Temmuz, "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak kabul edildi. O tarihten bu yana ise, her 15 Temmuz günü sivil, polis ve asker ayırt etmeksizin şehitler anılıyor, FETÖ'ye lanet okunuyor.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Bu önemli tarih yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Yanıtı en çok merak edilen soru ise, '15 Temmuz resmi tatil olacak mı ve hangi güne denk geliyor?' olarak arama motorları üzerinde öne çıkıyor.

İşte, detaylar;