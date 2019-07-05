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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Temmuz listesi bu hafta teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor

marketler zinciri bu hafta getirdiği teknoloji ürünleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle teknoloji severler tarafından bu hafta uğrak yerlerden biri olacak olan market, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar her kesime hitap etmeyi başarıyor. Peki, listesinde bu hafta neler var? Özellikle Elton markasının 49 ekranlık televizyonu ile dikkat çeken market, Samsung Galaxy M20 ve SEG buzdolabı gibi oldukca indirimli ürünler ile geliyor. İşte 11 Temmuz ...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 14:30
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi bu hafta teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor

Son dönemde aktüel ürünler marketlerdeki raflarda yerlerini çokca almaya başladılar. Bu konu da başı çeken marketlerden olan , her hafta Perşembe günleri getirdiği birbirinden indirimli ürünler ile müşterileri kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Çok sayıda vatandaş tarafından her hafta takip edilen listesinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak her zaman olduğu gibi şimdide bunu sizler için hazırladık. Özellikle Elton markasının 49 ekranlık televizyonu ile dikkat çeken market, Samsung Galaxy M20 ve SEG buzdolabı gibi oldukca indirimli ürünler ile geliyor. İşte 11 Temmuz ...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ | 11 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketler zincirinin 11 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz..

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Temmuz A101 aktüel ürünler listesi bu hafta teknoloji ürünleri ile dikkat çekiyor
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