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‘Anneni öldürdüm gel al’

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019
‘Anneni öldürdüm gel al’
Bursa'nın Mudanya İlçesinde yaşayan Filiz K. (44), bir yıl önce evden kaçan kızıyla görüşmek istedi. Ancak, kaçtığı için kızını evlatlıktan reddeden eşi Hamdi K. (54), buna karşı çıktı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce, evde bulunan pompalı tüfeği alan Hamdi K. eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Filiz K. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu B.K.'yi arayan Hamdi K., "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Ardından da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hamdi K.'nin emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.
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