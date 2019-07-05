Balı kokladı kapıyı açamadı

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.Sürmene'de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti. Sedef, görüntüleri "Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı" ifadeleriyle paylaştı.