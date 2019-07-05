Başbağlar Katliamı nedir? 5 Temmuz Başbağlar Katliamı olayı Erzincan’da neler yaşandı?

Ülkemizde unutulmayacak bir acı Başbağlar Katliamı 26. yılında o gün yanan ateş hala bugün sönmedi. Vatandaşlar '' Başbağlar Katliamı nedir, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Katliamlarında neler yaşandı?'' sorularının yanıtlarını internetten araştırmaya başladı. Hala daha yüreklerden dinmeyen acı bundan tam 26 yıl önce başladı. Sivil binlerce vatandaşın öldüğü bu olayda 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyayı alarak yağmaladıkları tüm evleri ateşe verdi. Peki Başbağlar terör örgütünün neden hedefi olmuştu ve bugün neler yaşanıyor? İşte detaylar…

Başbağlar Katliamı nedir, önemi ve tarihine ilişkin detayları haberimizde topladık.

İşte detaylar;