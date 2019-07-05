Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başbağlar Katliamı nedir? 5 Temmuz Başbağlar Katliamı olayı Erzincan’da neler yaşandı?

nedir? olayı ’da neler yaşandı?

Türkiye’nin unutulmaz acısı ’nın bugün 26’ncı yıldönümü olarak kutlanıyor. Yıllardır dinmeyen acı 26 yıl önce 'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olmuştur. On binlerce kişi internetten ‘’ ? Erzincan’da neler yaşandı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüreklerden silinmeyen katliama şahit edenlerden acının hala daha dinmediğini görebiliyoruz. Peki nedir? İşte o tarihe dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:46
Başbağlar Katliamı nedir? 5 Temmuz Başbağlar Katliamı olayı Erzincan’da neler yaşandı?

Ülkemizde unutulmayacak bir acı 26. yılında o gün yanan ateş hala bugün sönmedi. Vatandaşlar '' , 5 Temmuz 1993'te Başbağlar Katliamlarında neler yaşandı?'' sorularının yanıtlarını internetten araştırmaya başladı. Hala daha yüreklerden dinmeyen acı bundan tam 26 yıl önce başladı. Sivil binlerce vatandaşın öldüğü bu olayda 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyayı alarak yağmaladıkları tüm evleri ateşe verdi. Peki Başbağlar terör örgütünün neden hedefi olmuştu ve bugün neler yaşanıyor? İşte detaylar…

Başbağlar Katliamı nedir, önemi ve tarihine ilişkin detayları haberimizde topladık.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbağlar Katliamı nedir? 5 Temmuz Başbağlar Katliamı olayı Erzincan’da neler yaşandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN