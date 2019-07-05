Kukla ödevini teslim edemeyen üniversiteli Fatma'nın kaydı silinecek

Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Fatma Nihal Çamlı, çarşamba günü teslim etmesi gereken kukla ödevini perşembe günü götüreceğini zannedince okula gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ödev sistem üzerinden kabul edilmesi gerektiği için hocalar ödevi teslim alamadı. Çamlı'nın kuklayı teslim etmemesi durumunda kaydı silinecek.

"BU SENE DE SINIFI GEÇEMEZSEM KAYDIM SİLİNECEK"



Sistemin kurbanı olan Fatma Nihal Çamlı, "Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ödevimi, teslim tarihini karıştırdığımdan dolayı bir gün sonra götürdüm. Üzerinden 24 saat geçmeden ödevimi vermem gerektiği söylendi. Veremezsem kaydım silinecek. İlk sene sınıfta kalmıştım. İkinci sene ise maddi imkansızlıklar yüzünden kaydımı dondurmuştum. Bu sene de ödevi gününde teslim etmezsem otomatik olarak üniversiteden kaydım silinecek. Benim burada okuduğum yıllar boşa gidiyor. Vereceğim şey yazılı değil, bir kukla. Bir ders için tekrar üniversiteyi okumak saçma oluyor. Bu yüzden bu konuda bana yardımcı olunmasını istiyorum. Sistemi tekrar açamayacaklarından dolayı mağdur oldum. Kiminle görüştüysem olmaz diyor. Bu bir sistematik meseleymiş. Bütün derslerimden geçtim, sadece bu kuklayı vermediğimden dolayı seneye derslerimle çakıştığı için kaydım silinecek" diye konuştu.